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港澳辦黃柳權：零容忍港獨言行

2018-09-06 列印
　　大學學生會代表相繼在開學禮上發表港獨言論，國務院港澳辦副主任黃柳權昨強調，中央對港獨「零容忍」，又認為日後《基本法》二十三條立法時，會對港獨言行加以規範。

　　黃柳權回應事件指，中央對於港獨一貫表明清晰立場，予以「零容忍」，指二十三條列明港府應自行立法規範七類危害國家安全的行為，相信日後立法時港獨問題會得以處理；又認為應分成不同情況，加以規範港獨言行。

多了解國家和歷史

  他又指，應加強本港的「反港獨」宣傳，並期望青少年主動了解國家和歷史。

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