西鐵故障擾攘兩句鐘 車站告示錯字連篇

京東集團董事局主席兼CEO劉強東上周五在美國涉強姦女大學生被捕，當地時間九月四日，明尼阿波利斯警局發言人約翰埃爾德表示，劉是以涉嫌一級強姦重罪遭逮捕，而他鎖上手銬被帶回警局的照片也跟着曝光。 據外媒報道，在五頁報告中警方以「609.342」罪名控告四十五歲的劉強東，根據明尼蘇達州的法律，609.342是性犯罪五級中的一級重罪，一旦被正式定罪，輕則判囚十二年，最高則三十年監禁。劉強東被送到亨內平郡監獄關押。報告中提到，警察接到性犯罪強姦的舉報到場。受害人報案完成，警方發給她報案的藍卡，也拍下現場及受害人照片。 警方發言人表示，雖此案被列「強暴重罪」調查，但劉強東還沒被起訴...

2018-09-06