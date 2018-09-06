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西鐵故障擾攘兩句鐘 車站告示錯字連篇

2018-09-06 列印
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　　港鐵西鐵線發生列車故障，通告顯示屏訊息錯漏百出！昨晨約九時三十分，西鐵線一列往屯門方向列車，進入南昌站時故障停下，導致美孚至柯士甸站列車服務暫停；港鐵其後安排免費接駁巴士來往美孚至柯士甸站接載乘客。故障列車其後被拖回車廠檢驗，服務受阻近兩小時。

　　故障期間，車務控制中心人員透過車站乘客資訊顯示屏，發放最新車務資訊，但中文訊息錯漏百出，將南昌站、柯士甸站及美孚站寫成「南晶站」、「枯士甸站」、「美乎站」及「美乎王站」，並且夾雜口語「令你嘅旅程」等。有乘客不滿港鐵安排免費接駁巴士位置不清晰。

　　港鐵發言人回應指，當接獲投訴指中文訊息出錯後十分鐘，已將訊息改正，並已提醒職員需謹慎處理，就事件致歉，將會檢討訊息發放過程，避免再次出錯。

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