  • 2018年9月6日 星期四
  • 31º
  • 76%
熱門： 飛燕襲日高鐵郭富城延禧攻略南晶站

日報新聞 > 港聞

消防總隊目殉職裁定死於意外

2018-09-06 列印
■殉職消防總隊目梁國基胞姊昨到庭旁聽。
Previous Next

　　石硤尾邨美映樓於一四年十一月發生煤氣大爆炸，消防總隊目梁國基殉職，死因裁判官黃偉權昨裁定梁國基死於意外，建議涉事物業管理公司為員工提供培訓並購入氣體探測器，又建議消防處改善目前處理氣體洩漏工作指引，並就氣體事故為高級消防員安排應對培訓。

　　黃官向消防處建議改善目前處理氣體工作指引，現場主管有責任及權力向消防員拿取氣體探測器讀數，以作風險評估並估計應何時入屋；又建議消防處應作職級人員對氣體洩漏培訓。至於事發當日住户多次反映嗅到煤氣味，惟物管職員強調只嗅到天拿水味，令事件拖延三小時後才知會警方，裁判官認為不能指其為不誠實，建議加強員工對氣體洩漏處理訓練，並建議每個屋邨設一部氣體偵察器。





想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd