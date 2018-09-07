泥石流吞民宅逾400死傷 北海道大地震山崩地裂

繼日前颱風「飛燕」重創日本西部，北海道昨晨突然發生黎克特制六點七級地震，地動山搖，大量房屋倒塌，道路裂開，引起多宗火警，廣泛地區停電，二百九十五萬戶受影響。重災區厚真町出現大面積山體移位，山泥吞噬民宅。強震至少造成九人死亡、三十三人失蹤，逾三百六十人受傷。



日本氣象廳指出，大地震當地時間周四凌晨三時零八分發生，震央位於札幌東南面六十五公里，震源深度三十三公里，其後發生多次餘震，沒有發出海嘯警報，但當局警告沿海地區水位或有變，提醒未來數日或發生更強烈的餘震。



日本放送協會（NHK）高空拍攝畫面顯示，重災區厚真町山區發生山體移位，巨石山泥傾瀉而下，多間房屋被推塌，再遭土石流掩沒，多條主要道路斷裂。



當地一名女子地震後發現父母的睡房被大量泥沙「吞噬」，嘗試和哥哥拯救，但受塌樹阻隔，未能成功，後來救援人員到場，她和哥哥被安排乘直升機離開，父母生死未卜。



當地港人：半夜猛晃30秒



厚真町消防表示 ，厚真町櫻岡地區、吉野地區陸續傳出有民宅倒塌，已救出兩人，另有九十多歲婦人被壓在建築物底下，消防人員搶救中。大地震期間，鄰近的苫小牧市有一名八十二歲老翁在家中樓梯跌死；札幌清田區大規模土壤液化，道路嚴重塌陷，許多車輛「瞬間被吞噬」。



有在當地旅遊的港人表示，昨晨約三時突然感覺到地震，聽到電話的地震警報，形容震感相對強烈，維持三十多秒。另一名居於札幌的港人表示，昨晚從睡夢中驚醒，形容地震像「波浪」一樣，指從未感受過像如此強烈的地震，家中有雜物倒下，幸沒有大礙。



295萬戶停電 物資搶購一空



由於北海道所有火力發電廠停止運作，當地二百九十五萬戶全部停電，至少十五間醫院需用緊急電源發電，當局預料全面恢復供電需時一周。不少居民湧到超市、便利店、藥局等搶購物資及食水等，便利店貨物被搶購一空。



另外，位於北海道東岸泊村的「泊核電廠」，地震後外部電源一度停止供應，由於啟動備用電源繼續冷卻燃料池，廠內的輻射讀數及安全設施無異常。「泊核電廠」三座反應堆的外部電力供應最後於昨日當地時間下午一時回復正常。日本首相安倍晉三表示，政府已成立指揮中心協調救災，派出二萬五千名自衞隊隊員，以搜救為優先任務。