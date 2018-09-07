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啟德兒童醫院12月底啟用

2018-09-07 列印
　　籌備多年、斥資一百三十億元的啟德兒童醫院將於今年十二月十八日啟用，只提供腎病及癌症門診服務，住院服務則有待明年陸續開展。兒童醫院行政總監李子良表示，醫院現已招聘約九百名醫護人士及員工，包括醫生八十七人、護士二百八十一人及五百三十多個支援人員，認為足以應付啟用初期的門診及明年的部份住院服務，但院方仍會持續招聘人手。

　　在採購物方面，李子良指由於兒童醫院所需的手術及實驗室儀器較為複雜，故招標過程並不簡單，而所屬九龍中聯網以至其他六個醫院聯網都幫忙採購，強調院方沒有低估採購的複雜程度。



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