警方昨天披露一名六十六歲女子墮入網上情騙陷阱，她在過去四年向素未謀面的「虛擬情人」匯款二百多次，合共損失一億八千萬元！打破本港歷來網上交友騙案的金額紀錄，即使在國際間，從未聽聞如此大案，可見警方的反網絡詐騙宣傳，仍須加把勁，才可以把一頭栽進網上情騙的人拯救出來。 綜合過去多宗網上情騙案件，受害人有以下特色，一是喪偶或未有拍拖，生活孤單；二是多受過高深教育，但缺少社交圈子，未能與親友及早分享個人的感情事；三是與網上情人初則談情，繼而在對方如簧之舌下，參與以少博大的槓桿式投資，以為橫財飛來，結果中招。 有心理分析指出，當受害人沉醉於騙徒甜言蜜語中，如發美夢一般，即使有良好教育背...

2018-09-07