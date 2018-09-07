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美股中段跌19點

2018-09-07 列印
　　美國周四股市中段偏軟，杜指報二五九五五點，跌十九點；納指則報七九二二點，跌七十二點。滙控美國預託證券價格見六十七點九二港元，升零點四二港元；騰訊則見三百一十五點五七港元，升零點九七港元。紐約期金報每盎司一千二百零四點六美元，升三點三美元；紐約期油則報每桶六十七點三八美元，跌一點三美元。
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