  • 2018年9月7日 星期五
  • 29º
  • 80%
熱門： 北海道地震網騙鍾嘉欣合謀定價高鐵

日報新聞 > 港聞

歐美料南海打風　走勢鬧分歧

2018-09-07 列印
　　南海將會打大風？歐美兩地的電腦預報分別顯示，菲律賓附近一個低壓區會增強成熱帶氣旋，預料下周向西進入南海及逐漸增強，但對走勢預測出現分歧。歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）預測低壓區會橫越台灣南部至呂宋海峽，向西進入南海後，會趨向雷州半島至海南島。而美國全球預報系統（EFS）則預測進入南海後，會趨向珠三角，兩者位置相差達四百公里。

　　雙方預測不同，是出於不同數值預報模式的數據分析和運算方法有別，加上預報時間長，不確定性愈高，現在難以判斷下周會否打風。

　　香港天文台則預測，一個低壓區會在下周初至中期為台灣至南海北部帶來不穩定天氣。而香港下周三、四則大致多雲，有幾陣驟雨。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd