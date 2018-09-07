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貨車撞歪棚架逃去

2018-09-07 列印
　　昨清晨五時許，一輛貨車駛入灣仔石水渠街時，疑司機一時大意，車尾撞及一大廈外牆棚架。消息稱，該大廈一樓外牆正進行冷氣維修工程，搭起一個伸延至地面、約兩米乘十米棚架。意外中棚架被撞至傾側搖搖欲墜，惟司機遇事後未有報警及開車離去。大廈一名保安員聞撞物件巨響跑出查看發現報警，消防員到場，恐棚架有倒塌傷人危險，利用升降台及繩索將棚架鞏固，再通知承辦商到場善後。警方現正追查肇事貨車下落，交由港島總區交通意外調查隊跟進。

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