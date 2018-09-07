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女醫生涉徇私安排家屬看病受審

2018-09-07 列印
　　五十三歲衞生署女醫生徐聖智在長者健康中心擔任主管逾十一年間，涉嫌借職務之便，使四名不符合資格的家屬接受中心的醫療服務，案件昨繼續於九龍城裁判法院審訊。被告的直屬上司胡瑞之醫生供稱多年來徐的家人在老人健康中心應診，不能說對其他病人無影響。

　　控方問胡瑞枝，徐的幾位家屬，例如兄長和女兒，在老人健康中心就診，對長者的輪候時間有沒有影響。胡瑞枝回應：「不能說無任何影響。」控方問及被告所提交的七十五個血液樣本有沒有影響實驗室的檢驗進度，胡則回應無影響，因為血液化驗報告是定時交予醫院和診所。

　　公共衞生化驗服務處主任羅懿之則指出，被告家人的血液化驗費用合共為二萬四千多元。聆訊今日繼續。

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