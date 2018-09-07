內地進口廢金屬收緊港舊電線恐無出路

本港去年因內地拒收廢紙，一度觸發「廢紙圍城」，今年內地逐步收緊進口廢金屬標準，回收業界擔心下一波「廢鐵圍城」危機將於年底爆發。回收基金上周將處理廢金屬設備納入資助範圍，惟中小型回收商的工場位處倉地和棕地，難以轉型為加工場，擔心基金只會便宜不良業界，申請資助後違規從事外地進口電線分揀，最後廢金屬回收問題還未解決，卻又忙於應付洋垃圾。



香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，日後內地僅容許純金屬進口，意味本港業界現時處理量最多的電線將被拒之門外，回收基金遂提出資助業界購置破碎電線的銅米機，以及按重量分選銅塑物料的搖牀，「從地盤收集所得的粗電線，尚可用鎅刀機或人手除掉塑膠，惟源自家居的幼電線佔據大多數，目前不多業界擁有機器可供快捷分揀。」



回收工場難轉型



即使回收基金願意出錢資助，中小型回收商亦難以轉型。香港再生資源總商會名譽顧問郭可兒坦言，目前的中小型廢金屬拆解工場，由於位處貨倉用地及棕地等的「不合適土地」，無法通過申請基金者須於合適用地從事業務的要求。她估計，如中港兩地的政策要求未見放寬，大批中小型回收商將於本年底面臨結業，並隨時演變成業界停收廢五金的「廢鐵圍城」危機。



劉耀成更指出，即使政府資助業界購入分揀電線的機器，但幼電線頂多只有四成物料屬銅，餘下六成均為無回收出路的聚氯乙烯（PVC）塑膠，他估計電線回收量上升後，廢膠量將隨之增加，最終背離減少廢物的初衷，「未經處理的塑膠被內地拒收，轉口到東南亞國家扣除運費就全虧了，不會有人這樣處理。」經「拉粒」處理的PVC原料雖有市有價，並有轉口門路，惟他直指，PVC於再造過程將釋出有毒氣體，除毒機器配套的投資成本可高達三百萬，業界寧把該廢料棄置到堆填區，故本港至今沒有回收場承辦PVC「拉粒」。



五金廢料回收商林先生（化名）更知悉，不少行內人現時都有從外地進口電線，再把當中的銅廢料轉口外地，若政府資助業界購機，他們變相可利用公帑資源，違規處理大量外國貨源，故棄置到堆填區的廢膠只會有增無減，造成另類的「廢膠圍城」，「就等同回收基金資助塑膠業界買機『拉粒』後，有些人加購外地塑料，可見將來破碎電線都會遇到同樣情況，政府好心做壞事。」



劉耀成認同，部份大型回收場不止得單一貨源，現有業界會從內地購入電線於香港破碎分揀，即使環保署要求回收基金資助的機器只可處理本地貨，並定期派員巡查廢料再造的情況，但他相信，署方未必能夠發現外地電線摻入，「當港貨跟外國貨全混雜在一起時，誰有辦法可以認出其來源？」



香港環保回收業總商會主席羅耀荃更指出，內地一直是本港回收金屬的主要買家，但內地金屬出口商受貿易戰影響，積存大量金屬未能出口，於是紛紛轉向內銷，拖累回收銅的賣價由每噸五萬港元，跌至最近的四萬四千元，跌幅達一成二，他慨歎本港回收業界的生存空間愈來愈窄。



