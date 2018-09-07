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詐騙議員辦35萬薪津 經理囚18月

2018-09-07 列印
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　　四十一歲工程項目經理涉嫌串謀黃大仙區議員陳炎光，詐騙民政署區議員辦事處薪金津貼合共三十五萬元。裁判官昨裁定被告梁偉倫（見圖）罪名成立，判處監禁十八個月，被告須即時還柙，辯方申請上訴和保釋候審，惟保釋申請被拒。

　　控罪指，被告分別以不同金額向民政處索取薪津，例如三千、五千和六千元，而被告實收只是五百至一千元。裁判官指出，虛構申領表為刑事罪行，涉及一百九十八萬元，控罪牽涉當中三十五萬元，被告涉案期間為四年九個月，在串謀詐騙案中有關鍵角色，與區議員有特殊關係。

　　裁判官表示，雖然被告在此案中的薪津差額並無實際得益，但亦構成串謀詐騙；以判監二十個月為量刑起點，酌情減刑兩個月，最終判刑十八個月，被告即時還柙。辯方申請上訴和保釋候審，裁判官駁回被告保釋申請。

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