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天台屋飛石屎擊傷老婦腳

2018-09-07 列印
　　觀塘發生塌石屎險殺人事件！昨早上近十時，瑞寧街五十號一幢大廈，一塊拳頭般大的磚頭，從大廈高處跌下一塊約拳頭大的石屎碎片，突然自大廈高處墮下，跌落地下老人院的天井着地粉碎。一名八十九歲姓蕭女院友途經，不及閃避遭碎片擊中右腳掌，當場受傷淌血，痛極慘叫。

　　職員聞慘叫聲發現報警，救護員到場為傷者包紮後送院治理，幸無大礙。

　　警員登上十樓天台屋調查，得悉姓劉女住戶疑找在內地來港探親的三十四歲胞弟，協助清拆僭建物，其間疑磚頭碎片不慎墮樓，遂以涉嫌容許物件從高處墮下將他拘捕帶署。

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