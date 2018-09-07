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中環去上環收百五　「黑的」司機被捕

2018-09-07 列印
　　警方在中區蘭桂坊進行打擊黑的行動，昨凌晨約一時四十五分，隸屬中區警區軍裝巡邏小隊的警員部署後，派人員「放蛇」喬裝成乘客，在蘭桂坊附近德己立街五十八號對開截乘一輛的士，向司機稱要前往上環信德中心。高姓（四十五歲）的士司機聲稱不落咪表，開價一百五十元，超出合理車資三十五元逾三倍。

　　警員待司機抵達信德中心目的地付款，當司機收取車資時，即表露身份，以涉嫌「濫收車資」將他被拘捕及帶署調查。濫收車資及拒載等行為一經定罪，最高刑罰可被判入獄六個月及罰款一萬元。

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