﻿圍封通州街橋底木屋﻿ ﻿露宿者「遷」近民居﻿

大批露宿者聚居的深水埗通州街天橋底，因接連發生懷疑縱火及檢獲武器等罪案，政府遂以跨部門行動拆走木屋。有份參與行動的深水埗民政專員日前暗示，拆屋圍封的行動獲志願機構首肯；惟負責社工強調從未同意政府以鐵絲網圍封現場，更形容做法等同趕絕露宿者，慨歎這批露宿者雖有香港身份證，卻過着與難民無異的生活。



深水埗向來是最多露宿者聚集的地方，據社署數字，截至去年底，全港過千名登記露宿者中，三成八活躍於深水埗區。有關注團體更估計，單在通州街天橋底，高峰期聚集過百名露宿者。



記者日前凌晨到橋底了解，介乎北河街至欽州街的一段通州街，原本搭滿木屋，並有數十名越南裔露宿者居住，現時超過一半木屋已被拆除，並以鐵絲網圍封，部份尚未清拆的木屋，已貼上食環署通知，要求佔有人於當日之前停止佔用官地，現場露宿者不足二十人。



五十二歲的越南裔露宿者裴先生稱，來港超過三十年，其木屋上月中被拆，「當時我不在橋底，回來後發現屋沒有了，裏面的衫褲都不見了，現在只剩下身上這件衫。」由於原本露宿地被圍封，裴先生與多名同鄉改往通州街公園露宿，「這裏日頭有人趕我們走，要到夜晚才可回來。」他亦知悉，有「無家可歸」的露宿者分別前往港鐵南昌站旁的行人隧道、大角咀一帶的公園，甚至是屋苑旁邊的暗角位暫住，惟遭警員及屋苑保安的驅趕。



如難民般流離失所



一直關注橋底露宿者的「瞓街牧師」林國璋批評，政府驅趕露宿者的做法，形同自欺欺人，「屋拆了，人怎麼辦？露宿者是人的問題，政府趕他們出橋底，他們仍然需要找地方露宿。」社區組織協會幹事吳衛東批評，政府多年來驅趕露宿者的行為，令他們失去隱蔽的露宿點，被迫愈「瞓」愈近民居，進一步引發居民不滿。他坦言，這批露宿者雖持有香港身份證，卻像難民般被四處驅趕。



深水埗區議會日前亦有討論通州街天橋底的露宿者問題，席間深水埗民政事務專員李國雄指，政府主要拆除三類木屋，包括警方搗破罪案後的木屋、已確認安置的木屋，以及並非由露宿者入住的木屋。現時政府委託三個非政府組織為通州街橋底露宿者提供支援，李強調，三個組織亦有參與聯合行動，並協助識別空置及非露宿者居住的木屋，形容「聯合行動得到非政府組織的通力合作方能成功」，暗示行動事前獲非政府組織首肯。



社區組織協會屬其中一家獲政府委託支援露宿者的非政府組織，但吳衛東形容，民政專員的說法形同利用非政府組織作擋箭牌，指他事前從未得悉，亦從未同意政府在拆屋後，以鐵絲網圍封現場的做法。「我們在現場，只是確保執法人員遵守法律，給予露宿者時間執拾財物，並不代表我們同意政府圍封現場，變相趕走露宿者的做法。」



