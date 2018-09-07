﻿完成課程須海外考試﻿ ﻿專業樹藝師欠本地註冊﻿

本港塌樹意外接二連三發生，社會愈來愈關注樹木管理及保養工作。為提高樹藝從業員的專業性，專上學院開辦的相關管理及保育樹木證書至學士課程比比皆是，惟本港目前仍欠統一的樹藝師註冊制度，學員修畢課程後，須先累積工作經驗，才可報考各地的樹藝師考試，成為真正的樹藝師。



近年樹木辦推出新的業內指引，提高對樹藝從業員的學歷要求，為協助從業員「升呢」，香港大學專業進修學院六年前推出以學術為本的兼讀制「樹木管理及保育高等文憑課程」。該學院課程主任（學術事務）蘇國賢不諱言，過往不少園藝公司只着重從業員的工作經驗，令業內出現樹藝師良莠不齊的情況，「學歷差異大，亦會影響他們對樹藝工作的認知。」



該課程着重本地化元素，除了引用本地例子，每周亦會進行戶外考察，包括辨認本地植物及參觀樹木管理公司，蘇國賢稱：「我們希望將外國的理論套用到香港的環境，讓學員實地學習，從而掌握本地的情況。」



擁有豐富風險評估知識的樹藝師在行內特別「吃香」，因此，香港浸會大學國際學院推出樹木管理副學士課程，專門培訓擁有樹木危機管理知識的人才。該學院樹木管理專修課程學科統籌及講師鄧銘澤指，與其他副學士課程一樣，學生畢業後可升讀銜接學士學位課程，「學生的升學率達七成，除了升讀浸大的環境及資源管理銜接學士學位外，亦有人會到英國升學。」



行內講究實戰經驗



為提升樹藝師的學術水平，香港高等教育科技學院（THEi）一五年開辨「園藝及園境管理（榮譽）文學士課程」，成為全港唯一一個樹藝及園藝相關的學士課程。THEi環境及設計學院環境學系助理教授張浩表示，設計課程時特別參考台灣、加拿大及澳洲等地的做法，提供理論與實踐並重的課程，着重樹木管理及植物科學等範疇，「（課程）首兩年，我們會教授基本的植物科學理論，包括植物辨識、植物生態學及植物繁殖學等，同時讓他們加深對植物病理學的認識，例如各類真菌及蟲害。一年級生升讀二年級前，亦須到迪士尼、馬會及木球會等機構完成一百二十六小時的實習。」



惟本港目前仍欠統一的樹藝師註冊制度，不同的園藝公司亦會認可不同的專業資格，包括國際樹木學會、英國樹木學會、歐洲樹木委員會、澳洲樹藝及香港園境師註冊管理局等。香港樹木學會會長李國文指出，學員修畢課程後，須先累積工作經驗，才可報考各地的樹藝師考試。他直言，樹木種類繁多，即使已成為註冊樹藝師，亦要花時間認清不同樹木的特性，「由樹木檢查到分析健康狀況，每個步驟都要運用一定的專業知識，所以新人必須慢慢累積經驗。」



