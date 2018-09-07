﻿「一年幾浸」盡毀心血﻿ ﻿花田場主歎做農夫難﻿

「別以為這裏是魚塘，原本是一片花田。」上周三一場大雨，令信芯園場主梁日信居住的新田小磡村淪為澤國，洪水更水深及胸。雨下潛水救人，雨後收拾殘局，讓他疲於奔命。水利不當致「一年幾浸」的農田，帶金屬污染的灌溉水，不時被迫遷的惡劣處境，亦使他發現眼前的一切，不再是望天打卦的農耕故事。信哥說，務農曾經可以致富，如今卻變成負債，安心「做農夫」愈來愈難，惟他甘願死守田間，只因這片孕育幾代人的土地，不容輕捨。



據渠務署資料，本港現有六個水浸黑點，小磡村位處的新田石湖圍為其一，該位置自八九年列為黑點，現屬三級黑點，即受影響面積多於十公頃，或造成重大財產損失或嚴重交通擠塞。



信哥務農多年，應對暴雨水浸經驗豐富：「全家人趕忙跑回屋內墊傢俬、搬電器和拔電掣，以為全都收好了，突然『撻』一聲全屋跳掣，原來還剩電視機未拔掣。」那時信芯園較高位置開始水深及腰，部份低窪位置更水深及胸，隔壁有鄰居被兩米高的洪水淹沒全屋，致電信哥求救。當晚信哥為消防員帶路，他處身水深及頸、水流急湍的黃泥水內長達四五小時，其間更潛進屋內登上閣樓救人，「翌日暈陀陀，泡得太久感冒了。」



提起信芯園出產的太陽花、百合、劍蘭，甚至早年出產過的稻米，信哥總是面帶笑意，惟昨他提到心愛的中山裝被泥水浸霉，兩名幼孫差點一同被困村內，農地堆滿垃圾污泥，不知可否如期培植劍蘭，他難掩失落頹喪：「水利一年比一年差，天文台總說『幾十年一遇的大雨』，惟此處大大小小的水災卻一年幾遇，讓我們經濟及心理壓力都很大。」



地主迫遷 毒水污染



信哥說，近年在香港想安心地做農夫很難，他自一○年被地主迫遷，糾纏多年曾被追上法庭，其後遭收回部份土地；五年前培植出本地稻米，卻因農田上游有偷拆洋垃圾的非法工場，灌溉水被金屬污染，改種花田；近兩年天災及氣候問題，致其花田兩度誤期無法批售，心血毀於一旦，累計虧蝕六七位數字，「我決定開放花田給香港市民參觀，錢雖虧了，但有人欣賞我的花就不算失敗，自此心境才不同。」



六十六歲的信哥見證本地農業最興盛的年代，七八十年代他到有墟市的元朗鳳琴街擺賣，一日可賺打工仔一個月薪金，有些擅於理財的農場主人甚至靠務農起家，「賣菜賣到有錢買舖位，當時投資兩萬多元，足夠於雞地買到千呎單位。」惟信哥沒有投資磚頭，收入均投放到培植新農產品，以至八七年遇上水災，損失極其慘重。



看着淹沒的農田，信哥儘管灰心，但亦努力尋求活路：「找高位種花，不要一次過把所有花種下田，分批處理吧！」近兩年信哥因花田誤期而背上債務，他心裏想，若能把一半債務還清，始有機會滿足小小心願：「我五年沒去過旅行了，渴望有一個假期。」



