﻿金工木工BB班﻿ ﻿實踐科學理論﻿

新一代置身於贏在起跑線的壓力，成績大過天，小朋友為了在同輩間脫穎而出，通曉天文地理，卻未用過螺絲批木鋸；操多國語言，但不懂與人溝通。有機構還原基本步，教小朋友「鬥」木搭營，學習設計思維，將槓桿原理等科學知識，從書本帶到現實生活，栽培未來發明家。亦有機構針對兒童自我的心態，期望以「共患難」形式的活動，學懂易地而處，與同伴同甘共苦。



馬灣公園挪亞方舟太陽館設有一座直徑三百五十毫米的望遠鏡，是東南亞其中一座最大的民用太陽望遠鏡，更定期舉辦小太空人訓練計劃，學習成為太空人的知識。不過，自半年前開始，太陽館教授的知識由浩瀚的宇宙拉回地面，教導小朋友金工木工等的生活技能訓練。太陽館項目發展總監王建明認為，近年STEM教育側重理論層面，學生未必能將知識靈活應用，「STEM太着重於科學及技術，是理性思考訓練，但我們希望訓練小朋友的設計思維。」



搭棚了解槓桿原理



萬丈高樓從地起，王建明按小朋友的年齡，提供不同活動：幼稚園升小學的兒童，會在家長的陪同下，鋸木製作分別適合成人及小朋友的座椅；小學升中學的學生，則要以十五枝竹枝及繩索，自行搭建比自己還要高的帳棚。王建明認為，反覆試驗科學理論是設計思維核心，「我們在書本學懂了槓桿原理，製作座椅的過程，就是尋找支點的實驗。」



近年太陽能成為全球科技焦點，太陽館亦準備引入應用太陽能科技的元素。負責管理太陽館的香港聖公會福利協會副總幹事文孔義表示，正籌備太陽能創意科技應用比賽，將與超過五十所小學合作，讓新一代從小學習太陽能與生活的關係。文孔義更聯絡本港工業家，研究學生的設計有沒有潛質成為創新產品，令學生一嚐「小發明家」滋味，比賽預計於明年二月開始。



除了科技教育需要與時並進，學童的生命教育同樣需要因為社會環境而變化，聖雅各福群會總幹事李玉芝坦言，近年社會爭拗氣氛強烈，立場更趨向兩極化，令其生命教育的焦點，着眼於如何與別人相處，學習以不同的角度了解事情，尋找雙方的共通點。



「共患難」教小朋友社交



聖雅各福群會方舟生命教育館內，有一個名為大難「淋」頭的活動設備，內裏有四根繩索，分別接連置於頭頂的膠桶，桶內分別盛載有水、膠波等物品，參加的學童需要每四至五人分為一組，一同進入設備內，惟他們只獲發一件雨衣，難以保護所有人。方舟生命教育館館長羅秀媚表示，組內總有貪玩及「錫身」的學生，過程中導師會提醒他們聆聽對方的需要，尋求共識。羅秀媚笑言，學生在過程中得以反省，「有學生見到別人被淋濕而不舒服的表情，心裏會覺得難過，亦有學生在活動後分享，最開心是大家一同開開心心走出來的一刻。」



