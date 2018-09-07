﻿聯招校長推薦成功率低﻿ ﻿寧谷成績不予「假希望」﻿

學術成績稍遜，但在體育、音樂、社會服務等非學術範疇有突出表現的學生，可通過大學聯招校長推薦計劃，獲較大機會升讀大學；惟統計數據反映，近年中學參與計劃的意欲有遞減趨勢。有中學校長反映，大學收生始終偏重學術成績，計劃幫助甚微，為怕給予學生「假希望」，有中學甚至寧願放棄推薦，無奈走回頭路力谷學生成績。



根據大學聯招處資料，今年參與校長推薦計劃的中學共四百四十六所，合共推薦了一千五百七十五名學生，兩者均較六年前減少，後者減幅達三百人。香港中學校長會前主席李雪英形容，成績優秀的學生不必倚賴校長推薦，基本已能入讀大學；而學術成績較普通的學生，計劃作用有限，不足以令學位「失而復得」，「很多時候只是（在學系最終遴選時）加兩分，都有小小幫助，但不太明顯。」曾任嗇色園主辦可譽中學暨可譽小學校長的她直言，該校從沒有學生因獲校長推薦後，由原本未獲取錄，變成得到入學機會。



反應差學校選擇放棄



同樣零成功個案的還有廠商會中學，校長麥耀光認同，較弱勢的學生成績本身已非標青，即使獲校長推薦，文憑試成績亦要達到「三三二二」的大學收生門檻，也要與其他同獲推薦、選報同一學系的學生競爭，成功率微乎其微，「要不本身成績已經達入學要求，否則推薦後才入到大學的，（該校）咁多年來也未試過。」



匯知中學校長張志文則指出，大學始終較着重文憑試成績，推薦計劃的佔分比重並不透明。獅子會中學校長林日豐亦相信，若學系取錄較多學術成績稍遜的校長推薦學生，有可能拉低收生平均分，故學系取錄校長推薦學生的意欲並不高，「兩所不同大學的同一學系，一個收三十分，一個只收二十八分，外界的觀感已不同，所以學系也不會輕言接受。」



張志文得悉，有學校見計劃作用不大，寧願全力催谷學生學術成績，放棄推薦名額。林日豐亦不諱言，有學校早年曾推薦學生後落空，其後已不再熱衷於推薦學生，「無謂給學生一個false hope（假希望），最終提名了他卻不成功，好像否定了他。」



學友社學生輔導中心總幹事吳寶城建議，大學聯招處提高計劃的收生彈性，容許學系跳出「三三二二」的框架，只要獲推薦的學生成績總分達一定數目，學系亦可酌情取錄，「例如獲推薦的學生在數學、科學範疇有突出表現，選報STEM相關學系，即使中英文成績未達標，也可考慮取錄，讓收生更多元化。」聖貞德中學助理校長馮德全亦認為，大學聯招處應增加每所學校可推薦的學生名額，「不要咁孤寒，增加一點，學生獲推薦亦是一種肯定和表揚。」



