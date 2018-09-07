恒管開學禮 學生會避談「港獨」

有大學學生會代表早前先後在開學禮上提及港獨問題，恒生管理學院昨日舉行的開學禮更備受關注。不過恒生管理學院學生會會長李翔鵠，未有按其日前所預告，正式致辭時未有談及「港獨」，避重就輕稱任何政治主張或其可行性並不重要，「重要的是有沒有空間繼續發聲」。他其後解釋演講詞中的「有主張任何政見的權利」已經包括港獨。



李翔鵠致辭時未有正面觸及港獨，但批評政府試圖引入《社團條例》取締香港民族黨，是扼殺香港人遊行結社和言論自由，製造更多政治犯。他事後否認避談港獨，指發言提到期望有主張任何政見的權利，當中包含港獨。



恒管校長何順文則回應指，一直不太建議學生會發言時發表一些涉及宗教和政治等個人主張的言論，重申言論自由有底線，亦要視乎場合，不認為有需要在開學禮上討論港獨議題。



