李翔鵠致辭時未有正面觸及港獨，但批評政府試圖引入《社團條例》取締香港民族黨，是扼殺香港人遊行結社和言論自由，製造更多政治犯。他事後否認避談港獨，指發言提到期望有主張任何政見的權利，當中包含港獨。
恒管校長何順文則回應指，一直不太建議學生會發言時發表一些涉及宗教和政治等個人主張的言論，重申言論自由有底線，亦要視乎場合，不認為有需要在開學禮上討論港獨議題。
寂寞的心，慘遭詐騙！一名喪夫的隱形富婆在網上約會平台認識一名「外籍工程師」，過去四年間，被對方甜言蜜語誘惑，即使素未謀面，竟先後匯款二百次、共一億八千萬元給對方，最近「情郎」失去聯絡；她疑受騙報警，才...
2018-09-07
美國總統特朗普在白宮對記者表示，美國目前尚未預備好與中國達成貿易協議，但商討仍會繼續，並重申尊重國家主席習近平。 特朗普在白宮向記者表示，美國與中國的貿易磋商非常好，但美國沒有打算按中國的方式達成協議...
2018-09-07
兩年前法國足球明星保羅普巴（Paul Pogba）大腳破網後，做出一個「Dab」慶祝動作，靈感來自亞特蘭大的街頭嘻哈（Hip-hop）舞蹈。曾有人說這來自一個大麻群體，但人們一於懶理，爭相模仿。早前英超熱刺球員迪利阿里（Dele Alli），在對陣紐卡素的比賽中為球隊攻入一球，做出一個「反手OK」手勢圈着右眼慶祝入球，這個潮手勢迅即在社交平台火熱起來，引爆「Dele Alli Challenge」（迪利阿里挑戰）熱潮，繼「冰桶挑戰」和「Kiki Challenge」之後，變成席捲全球的新挑戰，本港娛樂界名人也玩一番。 外電報道，「Dele Alli Challenge」一位...
2018-09-07
英皇發展的屯門珀居，再錄成交個案，並連沽兩伙，其中6號洋房新近以呎價40277元易手，呎價創新界西北區新高；其成交價則為逾1.4億，為項目新高紀錄。目前該盤自開售以來，已累沽六座大屋，套現逾6.4億。...
2018-09-06
外電報道，國際貨幣基金總裁拉加德指出，在雷曼兄弟倒閉十年後，全球銀行體系改革即使較以往更加安全，但仍有所不足。經濟增長已見加速，但未夠全面。她指過去十年仍有許多金融服務業醜聞，反映金融服務公司仍然十分...
2018-09-07
比利時今夏世界盃勇奪季軍，守將維頓漢揚言延續氣勢，今晚友賽作客蘇格蘭絕不放鬆。適逢射手盧卡古剛重拾射門鞋，可望助「歐洲紅魔」打勝仗，直取客勝。（有線603、604台周六凌晨2:45直播） 今夏以季軍創下本身歷屆世盃最佳成績後，比利時中堅維頓漢矢言，今晚要延續兩個月前的勇態︰「己隊在今屆世盃表現非常突出，成績亦令人相當滿意，我們希望可以一直保持這種氣勢。」雖然夏薩特周三未有出席訓練，今仗上陣成疑，但另一前線主力盧卡古在上輪英超梅開二度，狀態有保證，足以彌補火力。 夏神缺陣未驚過 主場的蘇格蘭陣容不及比利時粒粒皆星，而且熱身賽表現未如理想，過去五仗僅一勝四負只入一球，今...
2018-09-07
DIY靚咖啡，要由研磨咖啡豆開始，意大利名牌De'Longhi新推出的咖啡機可擺放400克咖啡豆，並具19bar沖泡壓力，由研磨到沖泡，一機搞掂！ 文：阿卓爸爸圖：Gary Tsai產品查詢...
2018-09-07
ViuTV選秀節目《全民造星》成為熱話，節目在連登被瘋狂討論，當中堪稱三大男神的19歲上海仔「小鮮肉」姜濤、24歲Ian（陳卓賢）及26歲Anson（江熚生）最令姐姐們茶飯不思，在討論區無限示愛。究竟...
2018-09-07
警方昨天披露一名六十六歲女子墮入網上情騙陷阱，她在過去四年向素未謀面的「虛擬情人」匯款二百多次，合共損失一億八千萬元！打破本港歷來網上交友騙案的金額紀錄，即使在國際間，從未聽聞如此大案，可見警方的反網絡詐騙宣傳，仍須加把勁，才可以把一頭栽進網上情騙的人拯救出來。 綜合過去多宗網上情騙案件，受害人有以下特色，一是喪偶或未有拍拖，生活孤單；二是多受過高深教育，但缺少社交圈子，未能與親友及早分享個人的感情事；三是與網上情人初則談情，繼而在對方如簧之舌下，參與以少博大的槓桿式投資，以為橫財飛來，結果中招。 有心理分析指出，當受害人沉醉於騙徒甜言蜜語中，如發美夢一般，即使有良好教育背...
2018-09-07
「藍天堡馬」周日在韓國首爾馬場角逐韓國短途錦標，昨晨當地時間早上四時半，馬兒繼續在首爾馬場操練，但經前朝快跳後，今課就以輕舒腳頭為主，在策騎員胯下於沙地跑道慢跳一圈，但見走來氣定神閒，在炎熱天氣下並無...
2018-09-07