﻿港地盤「水土不服」﻿ ﻿預製鋼筋難合用﻿

本港近月接連發生工程鋼筋問題，政府早前強制要求工務工程使用預製鋼筋，圖改善工程質素。然而業界表示，預製鋼筋廠來港多年，依然「水土不服」；有分判商眼見工程趕急，無奈接收不合尺寸的預製鋼筋，再交由工人剪短「執手尾」。有業界更批評，預製鋼筋廠「不熟行情」，紮鐵商須增派人手監督生產，成本不減反加。



有不願具名的紮鐵業界透露，曾與其中一家預製鋼筋工場合作，該公司在客戶提交圖樣一星期後才會出貨，其間若有任何更改，須重新提交圖樣，並重新等候一星期，嚴重影響前線紮鐵工的施工進度，「如果鋼筋沒有如期送到，近百名工人便會沒事做，一環影響一環，成本增加之餘，我們又無貨交給承辦商。」



須靠工人剪短鋼筋



香港建築紮鐵商會副會長盧登亦留意到，不少建築師及工程師在地盤監督時，都會臨時更改鋼筋長度及數量，紮鐵商以往可即時更改，惟改用預製鋼筋後，須向鋼筋預製工場「重新下單」，令雙方不時出現爭拗。



紮鐵業團結工會總幹事黃惠民亦知悉，曾有分判商眼見未能趕及要求預製鋼筋廠更改鋼筋長度，於是吩咐工人在工地「執手尾」，將鋼筋剪短至新圖則所要求的尺寸，失卻預製鋼筋的好處。



根據土木工程拓展署內的資料，「認可公共工程鋼筋預配工場名冊」內共有兩家公司，包括萬順昌鋼鐵及紹榮鋼鐵。萬順昌鋼鐵董事總經理劉子超承認，會要求分判商在五至七日前，提交所需鋼筋的設計圖則，確保有足夠生產時間。他坦言，歐美及新加坡等地均無臨時更改圖則的做法，「有彈性是好處，但我們不止做一個地盤的生意，有需要預先規劃生產流程。」



香港鋼筋屈紮業工商聯會副會長梁曙光指，預製鋼筋廠只會完成屈折及剪鋼筋兩個步驟，僅佔總生產成本三成，而成本比重最高的綁紮鋼筋的工序，仍須交由紮鐵工人負責，令大部份私人工程無誘因採用預製鋼筋。盧登亦認同，採用預製鋼筋後，紮鐵商須增派人手監督生產工序，確保鋼鐵的底面及接駁位沒有出錯，增加管理成本。



