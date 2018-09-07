﻿五年工作證明礙領牌﻿ ﻿無牌電工「博懵」搵食﻿

本港過去曾發生多宗牽涉電力的工業意外，事主其後被揭未持有電工牌照，令人憂慮工友無牌處理電力工作的情況。有業界透露，現時工友申領電工牌時，須提交至少五年工作證明，惟僱主為免工友領牌後要求加薪甚至跳槽，拒絕簽發工作證明，部份工友亦因經常「炒散」導致難以累積工作證明，無法取得牌照。業界直指，無牌技工冒充持牌電工的亂象四起，行內有師傅「博懵」為燈喉穿線，另找他人代簽工程文件，試圖偷龍轉鳳，佯裝工程由合資格者完成。



根據機電工程署的電業工程人員註冊制度，電工牌照分為A、B、C、H及R五種，可從事的電力工程類別、可處理的電量及電力裝置亦有不同。各級註冊人員的考牌門檻各有不同，以入門級的A牌為例，除了通過筆試和實務考試，或修讀認可課程外，亦須提交由僱主簽發的至少五年工作證明。



不過，機電業工程協會（香港）發展經理嚴志昌直指，準電工於現行發牌制度下，須遞交兩份文件領牌，包括學歷及工作證明，「學歷多數唔會有問題，工作證明靠僱主；電工工程期短，工人隨時五年做過十間公司，好難集齊證明。」



嚴志昌曾有合資格領牌的學生，不幸因前僱主拒絕發出工作證明，導致即將到手的全職維修技工聘書落空，「只差一步唔可以入職，最後我哋只能介紹另一份工，等佢到協會有聯繫，保證會發出工作證明嘅公司繼續儲經驗。」



僱主怕要求加薪拒發證明



機電業界人士陳先生（化名）直言，僱主為怕工友考取電工牌照後要求加薪或跳槽，拒絕簽發工作證明的情況普遍，「目前冇法例規定老闆一定要畀，佢怕你拎了牌就走。」他指，申領A牌的工友較常遭遇此情況，「A牌係入門級別，好多工友受聘細公司，好難有工作證明。」



建造業總工會理事長周聯僑表示，早年建造業的資深工人申請註冊為熟練技工（大工）時，原本亦須由僱主提供工作證明，惟當時不少人也遭僱主拒絕，直至兩三年前，發展局批准工會代為確認工友年資，同時要求他們進行宣誓，始能讓所有符合經驗者成功領牌，「工會代認證『大工』資歷唔難，但係電工註冊就牽涉電力安全，被指危險，唔可以同一處理。」



嚴志昌又坦言，持電工牌照、監督「學徒」的承辦商老闆，「博懵」讓下屬處理燈喉穿線等受規管工序。他續說，電力工程完工後，承辦商及註冊人員將簽署完工紙作確認施工安全，惟實際施工者跟簽文件的技工可能並非同一人，而是由拎牌的工程公司老闆一人負責，「情況都算很普遍。」



陳先生亦知悉，有電業承辦商為節省成本，會「偷雞」聘請非持牌電工處理工程，隨後安排持牌電工簽署，圖「瞞天過海」。香港機電業工程專業人員協會主席黃錦輝亦直言，行內的確有此情況，「有啲非持牌工友唔知邊啲工序必須由持牌電工處理，有啲即使明知都照做，一嚟認為自己技術夠，二嚟為咗搵食。」



