籌建生物醫藥科技中心 ﻿徐立之﻿﻿無止境探索未知世界﻿

徐立之三十年前對囊狀纖維化病的貢獻，華倫．阿爾波特基金會為他送上遲來的榮譽。徐立之離開象牙塔，近年投身公職世界，主力在科學園籌建生物醫藥科技中心。無論是做科研或做校長，抑或推廣科普，徐立之一生似乎都在為後世探索和開拓未知的世界，而他反而把自己看得很輕。



徐立之獲頒新一年的華倫．阿爾波特基金會獎，表揚他在囊狀纖維化病研究方面的貢獻。這個遲來的獎項令他詫異，亦叫他欣喜，原因是跟他一起的三位年輕科學家，他向《東周刊》稱：「以前無人類基因圖譜，要搵邊個基因出問題就等同大海撈針，但今日已經係好容易嘅事，呢班年輕科學家甚至搵到幾乎可以治療囊狀纖維化病嘅新療法。」



想當年，徐立之跟團隊用七年時間，在一千萬個人類基因中，準確找出囊狀纖維化病的政病基因就在第七號染色體某個位置上。屬於徐立之的科研歲月，已然過去，六十七歲的他也沒有打算追回昔日的那道煙霞，「三十幾歲嗰時，手下已有好多後輩，我唔需要思考太多，佢哋技術喺我之上，何況今日？」



半隻腳踏出科研世界，徐立之看到不一樣的風景，大學時代的他曾為了一個實驗結果，在中大實驗室鋪帆布牀「屈蛇」，又曾在大學附近租住豬屋改建的村屋，平日則將大堆科學術語掛在口邊。但多年後，當他看着同事寫的十頁計劃書，卻不禁皺眉，「唔知寫乜，好多評審都唔係科學家，要改成佢哋都睇得明，仲要講到研究成果可以用嚟做咩。」



那麼，香港的創科盛世何時會來？徐立之笑了笑，又打了個比喻：「香港社會乜都講短期回報，但推創新要空間同時間，就好似煲飯一樣，成日打開飯蓋睇，又用筷子攪，就煮極都唔會熟，其實相信系統同制度，時間一到就會有飯食。」



距離他所說米以成炊的那一天，也許還很遙遠，「正如我發表研究結果，都無諗過三十年後會有獎攞，到咗嗰一日，世上仲有無徐立之有咩所謂，因為世界總係時刻在變，而人就勝在邊度起跑都可以適應呢個世界。」



