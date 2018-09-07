﻿逸園狗場改劃三用途﻿ ﻿闢地兩成建學校村﻿

澳門逸園狗場今年七月被政府收回，城規會上周發表初步建議，原址將以教育、體育及民防三大用途作重點，當中兩成土地預留興建學校。此外，政府早在規劃新城A區時，已預留五萬方米土地作教育用途；今次興建學校村，有助提高基礎教育水平。



據工務局初步建議，教育界及體育界將瓜分大部份用地，當局會預留原狗場北部、毗鄰青洲大馬路的八千平方米土地，興建小型學校村。體育設施方面，規劃面積達到二萬六千五百方米，除了翻新現有田徑足球場，並打算在旁邊新建室內綜合體育館，在狗場南邊的蓮峰游泳館一帶，將興建社會及政府設施；當局擬在狗場地底興建大型蓄水池，作為防洪之用。



幼園至中學共萬三學額



與會的城規會委員、資深教育工作者王國英在《東周刊》指，澳門教育界多年來期待有學校村出現，今次狗場原址的發展方案，正好是個開始，「澳門學校環境擠迫惡劣，是有歷史緣由。八九年，政府推出『龍的行動』特赦無證兒童，令本地剎那間出現大量學位需求，但由於土地不足，不少辦學團體被迫挑選在住宅、商場甚至停車場建校，與居民互相滋擾，而且密不見天，亦即所謂的『裙樓學校』。」



至於學校村預計可興建三所學校，王國英認為數目略遜預期，但他補充，由於新城A區已落實興建更大型的學校村，改善教育環境仍相當樂觀。工務局代表上周出席城規會會議時重申，將會預留A區四幅土地建校，教育設施佔五萬方米，估計可提供一萬三千個中、小、幼及特殊教育學額。教育界認為當學校村相繼落成，既可解決校舍擠迫問題，甚至連「裙樓學校」亦有機會成為歷史，相信將會大大提高澳門基礎教育水平。



