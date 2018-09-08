﻿鐵路迷爭坐頭車 旅社十月後開團 高鐵下周 一勢掀搶飛潮

廣深港高鐵定於九月二十三日通車，首班列車當日早上七時由西九龍總站開出，前往深圳北站。市民下周一早上八時起可以親身往西九龍總站售票處購票，網上或電話購票則在當日中午十二時開始。有鐵路迷期待高鐵通車，希望成為首班列車上的乘客，感受歷史性一刻。有旅行社表示，九月至十月國慶的內地團早已安排交通工具，會在高鐵售票並收到旅客報名後，最快十月中開辦高鐵內地團。



港鐵昨天舉行記者會，港鐵商務總監楊美珍公佈高鐵香港段的票務安排以及列車服務詳情，市民最快下周一（九月十日）上午八時後親身到西九龍總站櫃枱購票。



由於預計當日排隊人數眾多，現場架起鐵馬，以維持秩序。開賣首日只可購買九月二十三至十月二日車票，翌日始可購買往後二十八日車票；車站九月二十日至二十二日將會暫停對外開放，亦不會安排於車站售票。另外，市民下周一中午十二時後可以透過電話及網上購票系統購票，購買往後三十日車票。



網上購票午後展開



高鐵香港段通車當日將有九十五班列車行駛，當中十三班為長途列車，首班車最受矚目，於當天早上七時由西九龍總站開出，前往深圳北站。有鐵路迷期待坐該班車，有人在網上查詢購票時須出示的證件，以免帶錯而白行一趟。亦有網友留言，擔心南亞排隊黨空群而出，把車票炒貴。



旅行社覷準高鐵商機。康泰旅行社回應查詢時指，由現在至十月國慶的內地旅行團，已選定交通工具。至於「高鐵團」，預計要接收市民報名、並向高鐵訂票後，於內地十月黃金周之後開辦，預計會組團乘高鐵往桂林、潮汕、武漢、廈門及福建一帶。本報記者致電一家旅行社詢問「高鐵團」，該旅行社指接到不少市民查詢，但現時只安排港人到深圳坐高鐵的旅團，暫時未有從香港乘高鐵出發的安排，若日後有超過二十位人留位，有機會舉辦由香港直接出發的「高鐵團」。



櫃枱買飛須出示證件正本



高鐵售票採用實名制，市民須備回鄉證登記，代親友購買亦須出示其回鄉證正本，每人最多購買八張票，即四張來回車票。車票分為五種，包括二等座、一等座、特等座、商務座和兒童票，成人二等座最平。票價方面，以到廣州南及北京為例，分別若為港幣二百四十七元﹑一千二百三十九元，以人民幣計價，並根據匯率收費。