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﻿傳媒率先輪購 首批霸位排隊

2018-09-08 列印
■報章、電視台和電台陸續派員排隊，成為首批購買頭班高鐵車票的排隊黨。
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　　高鐵是本港最新跨境交通基建，亦是本港多年未見的大型集體運輸系統，開通日具有歷史意義，不少傳媒部署務採訪通車日，紀錄高鐵列車歷史性啟程，昨午比市民先行一步，即派人在高鐵總站外排隊。

　　港鐵本月二十二日會舉行盛大儀式，迎接二十三日高鐵正式通車，傳媒有機會二十二日進行儀式當日登上高鐵拍攝，翌日正式通車，才是真正歷史性一刻，尤其首班早上七時開出往深圳的列車，備受公眾關注，但港鐵並無安排傳媒乘坐首班高鐵。

　　港鐵為防太多人排隊輪購首班高鐵列車，昨午在高鐵總站售票處門外架起鐵馬，讓市民有秩序排隊，怎料搶先排頭位的並非普通市民，而是一間電視台率先派員；其他傳媒聞風而至，陸續有報章、電視台和電台的記者到來排隊，為求採訪本港跨境交通史重要一頁，變成另類排隊黨。
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