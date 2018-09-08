  • 2018年9月8日 星期六
  • 29º
  • 69%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 港聞

﻿病男厭世上吊 癡情女陪死

2018-09-08 列印
　　大學畢業癡情女子，疑不忍患骨痛外籍男友獨自輕生「陪死」，留下遺書，雙雙在元朗村屋住所房間同吊頸昏迷，女事主胞姊昨在妹妹與男友失蹤兩日後到房間尋找揭發報警，警員到場證實兩事主已死亡；警方調查相信案件無可疑。

  女死者姓張（二十四歲），據悉為大學畢業生昨晨八時許，張女的二十七歲胞姊見女事主本周三最後露面後沒有出現，心感可疑，遂到樓上胞妹男友住所找尋時，驚見門口貼有一張紙條，寫着「我們自殺了，不要進來，快報警」字句。

　　警方及消防到場破門入房間，證實兩人拆開天花分別用繩索上吊昏迷，解下後證實已死亡。警方調查後，不排除男方因病厭世。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd