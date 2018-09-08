﻿以「千斤頂」倒模壓製 住宅毒工廠檢值千五萬可卡因磚

被捕兩名四十三歲姓梁及五十三歲姓陳毒販，據悉，兩人均有刑事案底，其中陳懷疑為製毒師傅，兩人同涉製毒與販毒，昨日已被落案起訴，並於粉嶺裁判法院提堂。
租借上水單位數月
警方毒品調查科探員早前接獲線報深入調查後，本月五日早上九時進行一項反毒品行動，掩至上水一私人屋苑單位外，截查梁及陳，在梁背囊起出重十一公斤可卡因毒品，將兩人押返屋內搜查，再檢獲重四點五公斤可卡因，總值一千五百三十萬元，另一批製毒原料與包裝工具。
檢獲製毒原料中，當中有屬受管制第一部毒藥的「非那西丁」，重約四十三公斤，相信用作稀釋高純度高可卡因，以增加利潤。警方稱，「非那西丁」作止痛用，長期服用會導致生癌。行動中亦檢獲三個重約四十磅的液壓千斤頂、兩張重約四百磅的鋼製工作台、多個磚狀倒模、攪拌器和電子磅等。探員將梁帶返落馬洲住所，檢獲一百二十萬元疑犯罪收益，調查相信梁為製毒工場租客，租用住宅約有數個月時間，集團運作一至兩個月，警方相信及時堵截大批可卡因毒品流入市面，正追查毒品的來源。
毒品調查科警司吳穎詩表示，行動中罕有揭發毒販「復古」製毒，利用以前壓製海洛英毒品的方法，以鋼製工作台中的液壓千斤頂，將已稀釋可卡因倒入磚狀倒模而壓成磚狀。