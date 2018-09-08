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針對原告新修訂指控 ﻿羅嘉瑞突申成為被告﻿

2018-09-08 列印
■羅老太在次子羅旭瑞(右)陪同下到庭。
■羅嘉瑞昨未有現身。資料圖片
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　　鷹君集團創辦人羅杜莉君（羅老太）入稟控告滙豐國際信託一案，控辯雙方昨申請法庭指示。原是滙豐一方證人的羅老太三子羅嘉瑞，竟透過律師主動申請由辯方證人成為被告。代表大狀指羅嘉瑞不願在無律師闡述其立場下接受盤問，法官押後至十月十一日聽取申請理據。滙豐信託一方亦要求剔除原告方部份新修訂內容，法官陳嘉信認同原告方新修訂偏離原來申索，下令剔除。

　　羅老太於開庭後約一小時在次子羅旭瑞陪同下進庭旁聽，羅嘉瑞未有現身。代表羅嘉瑞的大律師張怡陳辭指，羅嘉瑞申請加入訴訟是針對原告方的新修訂指控，惟法官已下令剔除該部份內容，羅嘉瑞需時了解影響。張表示羅嘉瑞不願意作補充證人陳述，或在無代表律師下接受盤問。

　　陳官質疑，辯方證人是否出庭作供不是法庭處理的問題。代表羅老太的大狀余若海強調，羅嘉瑞並非原告方的申索對象，他聲稱自己在案中有利益，是完全錯誤的。

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