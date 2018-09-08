  • 2018年9月8日 星期六
  • 29º
  • 69%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 港聞

涉硬幣擲法官案 婦再涉襲高院女保安

2018-09-08 列印
　　金鐘高等法院門外前晚發生兩名女保安員遇襲受傷案。據悉，涉案被捕婦人為早前用銀仔掟法官的姓賴女子。

  前晚約七時，五十歲的賴婦在高院旁聽一宗民事訴訟期間，消息稱，她擁着被法官趕離開友人，與兩名上前勸告女保安員發生爭執，其後兩保安員遇襲受傷，警方到場以涉嫌普通襲擊拘捕賴婦。

　　據悉，被捕賴婦為今年六月二十日在高等法院旁聽一上訴案時，向上訴庭三位法官方向擲三枚硬幣，一名女保安員被擲中受傷，賴被捕及被控一項普通襲擊罪，昨東區法院提堂後，案件押後至十一月再訊。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd