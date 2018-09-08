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撞貓狗停車諮詢月尾截止

2018-09-08 列印
■非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪在節目中討論動物權益。
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　　政府擬就修訂《道路交通條例》，規定司機發生傷及路上貓狗的交通意外時必須停車並向警方報告，公眾諮詢將於本月三十日結束。非牟利獸醫服務協會創辦人麥志豪表示，歡迎政府修訂相關條例，但擔心條例通過後，會有市民避免麻煩而要求漁護署人員捕捉流浪貓狗，呼籲公眾看輕動物的生命。

憂漁護署捕捉流浪貓狗

　　香港汽車工業學會會長李耀培認為，條例仍有不清晰的地方，促政府在指引清楚列明司機停車後應如何處理事件，否則擔心引起不必要的交通擠塞。

　　麥志豪就指，在一個成熟的公民社會中，市民會理解或慢慢學習理解，但擔心條例通過後，會有市民為避免麻煩，要求漁護署人員捕捉流浪貓狗。他又強調，司機若非故意撞傷貓狗，應毋須負上刑責，但若不顧而去則屬違法。

　　漁護署署理助理署長何展豪表示，署方至今已收到三百多個有關回應，當中普遍支持將貓狗列入條例，另外亦有不少意見要求加入野豬及猴子。

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