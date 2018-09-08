空手道教練兼米粉廚神展現潮州人刻苦精神

空手道與湯米粉是風馬牛不相及的東西，日前在深水埗制服東洋刀客的空手道黑帶五段教練黃棟，的確把兩種不同的元素融入生活，在空手道館樓下附近，經營強調無味精的湯米食肆，他說：「兩種東西需要耐性才做得好，我要秉承潮州人刻苦耐勞精神啊！」



二十九歲的黃棟，出生於武術及體育世家，父親是空手道黑帶七段高手，胞妹也曾學空手道，但中學時更醉心划艇運動，父女均曾先後代表香港空手道及划艇隊參賽。至於黃棟從小受父親薰陶學習空手道，至今約二十年，獲得黑帶五段級別，目前是空手道剛柔流鷹志會的教練，黃父則擔任總教練。剛柔流是沖繩空手道其中的一個流派，亦為日本空手道四大流派之一。



幾誤入歧途 習武後醒悟



「其實學空手道真的相當刻苦，至少學習六年才到黑帶二段，之後升一段，學足三至五年，最令我得益是從這種武術中，學會忍耐和承受壓力。」黃棟說。



少年時代，黃棟的脾氣急躁，父親以為他學習空手道後會有所改善，可是不但依然故我，更沉迷打機，十八歲那年，終無辜捲入藏槍案，他解釋，這是因為招引所謂老友回家受累，幸好清者自清，終避免不白之冤。



黃棟指出，年輕時心浮氣躁，做事不經大腦，幸受過教訓後，獲得父母的鼓勵，重新上路。父親從事運輸業，每周亦利用幾天時間在上水和元朗的空手道館任教，黃繼續接受父親指導，不經不覺，去年終成為黑帶五段的教練，在多所學校開班之餘，也在屋苑會所、康文署的空手道班任教，每年暑假的學員較多，特別忙碌。



出戰內地及南亞賽屢奪冠



「學空手道要與時並進，每年總有三、兩次飛赴日本進修拳腳功夫，亦會繼續參加各地不同的空手道比賽，以吸收一眾選手的長處。」黃表示。前年他參加多項空手道公開比賽，包括全國競技空手道俱樂部、馬來西亞、澳門及汕頭巿成年男子七十五公斤組別，均勇奪冠軍。對於無法代表港隊出賽，他說，年輕時事務繁忙，加上要講求緣份，目前在基隆街設立屬於自己的空手道館，頗感滿足。



黃棟從無參加過廚藝班，但母親精通烹飪，他從中偷師，也學得一招半式，本年初他和家人看中空手道館樓下附近的界限街出租一個舖位，於是「膽粗粗」經營食肆，父親以其籍貫為名，將店起名「潮州人」，寓意像同鄉一樣，有刻苦耐勞的精神。



食肆賣的不是潮州打冷食物，而是無味精湯米和營養湯水，每朝會到街巿選購新鮮食材，又準備各式材料熬湯，用的台灣新竹米粉，馳名招牌菜是清酒大蜆湯米、養顏花膠湯米等，女友品嚐後亦豎起大拇指。由於主力是教空手道，有些時段要交由家人、朋友和徒弟看店。他不諱言：「空手道館和湯米食肆都是需要耐心經營才處理得好，不能草草了事，其實做人亦然。」



