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旅巴撞兩少女 一血披面一扭傷

2018-09-08 列印
　　觀塘海濱道發生旅遊巴撞傷兩女途人意外，昨午一時許，兩名姓張（十八歲）及姓黎（十九歲）少女，據悉結伴往觀塘區面試，途至海濱道近巧明街橫過馬路時，姓李（二十六歲）司機駕駛旅遊巴沿海濱道西行駛至，司機不及收掣，撞倒正由車頭左邊橫過馬路兩少女。

　　其中黎女疑首當其衝被撞倒地，面部受傷流血，張女則腳部扭傷，報警後兩人清醒送往聯合醫院，治療後兩傷者均情況穩定。意外中旅遊巴車頭擋風玻璃爆裂，司機通過酒精呼氣測試，警方事後將車拖走檢驗及調查意外原因。

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