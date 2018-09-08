醫管局人力資源App 有助內部溝通獲獎

引進科技可為企業增加管理效率，作為全港最大公營機構的醫管局，近年亦借用創意科技跟大量員工更緊密溝通。前年醫管局開始試行人力資源應用程式，不論前線醫護或後勤人員，只要一App在手即可請年假、聯絡同事、預約職員診所，更可以用私密度更高的聊天工具處理醫院事務。新程式屢獲好評，開發團隊更因而奪下今屆醫管局傑出團隊獎。



醫管局七個聯網共有超過七萬六千多位員工，明年將增至八萬，員工溝通對於架構龐大的機構而言不易處理。人力資源應用程式（HR App）自一五年開始構思，翌年於數所醫院試行，直至去年三月正式推廣至全醫管局上下，目前獲七成員工下載使用。程式功能包括工作日程、假期批核，讓同事可隨時隨地用手機請假或批假，同時設員工優惠資訊、薪酬記錄、聯網招聘空缺、職員通訊錄、迎新資訊等。



引進科技可為醫院減省處理文書的時間，資訊科技及醫療信息主管張毅翔醫生舉例說，醫院講座、培訓不再傳紙簽到，而是改用了HR App內的二維碼（QR Code）為同事點名。人力資源主管李德麗醫生又指，增設應用程式可令鮮少使用電郵的支援組同事，尤其是年紀稍長的員工，同樣得到簡單便捷的渠道得悉醫管局資訊，「只要他們有手機就可安裝軟件，現時我們反而是沒了手機就甚麼都做不來。」



新推員工聊天HA Chat



為免程式「唔啱使」變成「廢App」，研發團隊定期跟醫生、護士等多個前線工種組成的小組開會，了解各人實際需要及應用情況，繼而每季推出切合民情的新功能。今年五月新推出的功能「員工聊天（HA Chat）」，用法與WhatsApp幾近相同，唯一分別是前者毋須交換電話號碼仍有辦法通過內聯網訊息溝通，私隱度提高。李德麗坦言，員工有時難免要使用通訊工具處理緊急公事，惟醫護的對話可能牽涉病人私隱或機密文件，故局方自行開發的程式可免卻資料外洩的危機，「就如我擔崗人力資源部，日常處理很多員工資料。」



由於HR App設有職員通訊錄，讓七萬多位員工能以通過搜索名稱取得同事聯絡電郵，甚至直接於HA Chat進行交流，讓張毅翔成功接觸到更多同事，「日常我們開發診療系統予醫護人員照顧患者，以前不一定能夠充份了解成果，觸及所處聯網內的幾百位醫護已很厲害，自從內部增設聊天工具，有醫生直接向我反映他的意見。」



HR App不止為開發團隊帶來許多正評，亦讓他們拿下今年醫管局頒發的傑出團隊獎。李德麗表示，其團隊明年打算推出第二版程式，同時正研究推出退休員工的帳戶，「他們也有需要用到員工優惠、職員診所或職位空缺功能。」張毅翔又擬於明年把類似的程式，逐步拓展予病人應用，「醫管局為市民開發了十多個應用程式，我們希望有個大App把全部整合在一起，但公眾版的界面會更漂亮。」



