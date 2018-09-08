  • 2018年9月8日 星期六
  • 29º
  • 69%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 港聞

專家雲集土研會獻策覓地

2018-09-08 列印
■多名專家周三齊集「你我的香港」講座，討論土地問題。
Previous Next

　　由健靈慈善基金舉辦，「Our HK Forum你我的香港」－「增房闢地 專家獻策」講座於本周三假會展中心舉行，講座由籌委會副主席陳美齡博士作嘉賓主持，邀請多位專家主講。籌委會主席鄭善強表示，健靈慈善基金藉此講座提供平台，讓不同界別的專家，對香港市民最關注的議題——「增房闢地」，為香港政府出謀獻策，為市民找到解決「居住難，闢地難」方案。

　　團結香港基金代表土地及房屋高級研究員葉文祺認為，香港飽受「住得貴，住得細，住得迫」問題困擾，要長遠解決土地問題，最有效方法是在東大嶼山海傍，填出一個二千二百公頃的人工島，預期可供一百一十萬人居住。立法會議員麥美娟則認為，長遠在東大嶼山填海，對香港整體交通及發展規劃有利。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd