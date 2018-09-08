  • 2018年9月8日 星期六
  • 29º
  • 69%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 港聞

的哥小睡險遭墮樓漢壓死

2018-09-08 列印
■的士車尾玻璃應聲粉碎。
Previous Next

　　夜更的士司機泊車路邊睡覺，險遭墮樓漢壓中喪命！昨凌晨五時許，的士司機姓朱（五十三歲）駕駛的士駛至元州街三十一號，將車泊在路邊入睡休息。其後一名二十六歲姓麥青年，由三樓寓所窗口墮樓直跌落的士車尾，壓毀擋風玻璃及車尾廂冚，差半米便撞及車內睡着的姓朱司機，朱聞巨響驚醒見狀嚇了一跳，連忙落車及報警，隨後該青年由女親友陪同送院。

　　警方初步調查，不排除有人感不開心輕生，列作有人從高處墮下案處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd