﻿打尖 爆粗 騙店家港人日本出醜

不少香港人對日本情有獨鍾，以日本為度假首選，但近日網上討論區流傳兩段熱話，點出港人旅日的不雅行為。網民在面書群組分享一段短片，片中港人男女疑似在關西機場插隊打尖，拍片者則粗言穢語，被批評為香港之恥；另有網友上載一張日本雜貨店的告示，怒轟港人貪小便宜，投幣扭蛋時以港幣五毫冒充日圓一百円，令店家蒙受損失。



日本西部早前遭受強颱風「燕子」吹襲，導致大批旅客滯留關西機場。在此緊急時期，有網友拍攝到一對香港男女不顧大批旅客正排隊辦理安檢，懷疑企圖打尖，攜着隨身行李由隊尾徑直走至隊頭。疑是港人的拍攝者高聲大叫：「你打乜嘢尖呀！」並以粗口指罵該對男女。男女嘗試解釋：「只係想問清楚……」惟未答完，已被拍片者連聲斥責，迫使他們尷尬離場回到隊尾位置。



男女疑機場打尖 拍片者臭罵



網友一面倒在討論區怒轟兩名男女打尖行為無恥，大出洋相，丟盡香港人架，與日本人守規矩的作風，形成強烈對比。亦有人批評拍攝者咄咄逼人，大聲惡言，粗言穢語，有損香港人的形象。



港幣五毫充100円「扭蛋」



另外，有網友在面書群組上載一張圖片，聲稱該圖是自己在日本拍攝的，該告示張貼在一間日本雜貨店的自動扭蛋機身，附上一張港幣五毫的正反圖片，以英文寫上「非常煩擾」字眼，呼籲扭蛋客「不要再用這硬幣」。有人猜測這表示已有不少旅日港人貪小便宜，經常以港幣五毫冒充一百円日圓，亦不排除有部份香港人欲測試傳聞，投下港幣於扭蛋機中，令港幣五毫大量累積在自動扭蛋機中，導致一向溫文友善的日本人忍無可忍，在自動販賣機張貼告示。



有網友在討論區張貼對比圖，發現港幣五毫與一百円日圓大細厚薄幾近相同，有可能會令機器混淆。以現時匯率計算，港幣五毫約可兌換成七円，換言之，每次以港幣蒙混，會令店家損失約九十三円日圓。



然而，亦有部份網友對事件表示興奮，揚言欲到日本「玩殘班日本仔」，聲會在當地自動販賣機投入港幣五毫代一百日圓，購買汽水。