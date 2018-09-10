﻿50萬元高達模型失竊疑似﻿﻿租霸報警拘房東﻿

租客疑為「租霸」，房東不滿，涉破門爆竊被捕。一名租客前晚報警，稱在元朗的家中被人撬門爆竊，失去一批總值五十萬元的珍藏高達模型和一批手錶，警員經調查後拘捕該單位的女房東。



現場為元朗大旗嶺四○四號一間村屋單位，前晚七時許一名四十五歲姓陳租戶回到單位時發現鐵閘被撬開，懷疑單位遭人爆竊，遂報警求助。



警員接報到場，事主經點算後，報稱損失二十五袋、總值約五十萬元的珍藏模型，以及一批手錶。警方經初步調查後，拘捕懷疑涉案的六十歲姓馬女房東，案件暫列爆竊，交由元朗警區刑事調查隊第八隊跟進。



報警的租客透露，租住村屋單位已有八年，一直向房東的妹妹交租，但去年由被捕的房東接手收租後，即時要求大幅加租。至今年四月，單位被截停水電，事後揭發房東沒有支付水電費。他指被截停水電後便不再交租，並另覓住處，但大部份物品仍留在該單位內。前日返回村屋執拾時，發現遺失多袋超合金及模型，其中包括《機動戰士高達》系列的模型，於是報警求助。



昨日被捕女房東的胞弟回到現場，表示報警的租客半年未交租，曾報警求助無果，強調並未拿過其物品。鄰居指出，懷疑報警的租客是「租霸」，他欠租逾半年，兩個月前搬離該單位，但拒絕退還單位。鄰居又指，該租客與鄰居關係不佳，夜晚曾發出大量噪音，鄰居忍不住勸止他，他卻惡言相向，因此鄰居甚少與他打招呼，亦不清楚對方的工作狀況。記者現場所見，單位內有一個放置模型的大型飾物櫃，陳設凌亂，滿地雜物，多個模型和紙盒亂丟地上。



