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為錢疑反目 少妻利剪插老夫

2018-09-10 列印
　　深水埗一個「劏房」單位，昨發生惡妻利剪插夫案，一對老夫少妻為錢反目，有人情緒激動下，執起利剪向丈夫襲擊，致其肩膊中剪受傷，留下一個一吋深血洞，警方接報到場將傷者送院，調查後將少妻拘捕帶署。

　　遇襲六十五歲姓蔡男子，右肩被插一剪，傷口深約一吋，經治理後並無大礙，較其年輕二十一載姓鄭的妻子(四十三歲)，據稱為新移民，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕。夫婦於欽州街六十六號A一幢唐樓，租住其中一個劏房。昨晨九時，夫婦因金錢問題爭執，其間有人執起一柄利剪揮舞，蔡走避不及，右肩膊被插了一剪受傷，致電報案。警方到場將傷者送明愛醫院救治，事後拘捕涉案少妻，並帶走利剪調查。

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