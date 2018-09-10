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將制止領展拆售停車場

2018-09-10 列印
　　被問及有否解決「領展」這座大山，林鄭月娥回應指，已出售的資產難以逆轉，亦曾要求對方盡企業社會責任，「至於有無做到就由大家評價，因他們也有參與一些社會公益事業。」不過林鄭月娥重申，當局會盡用在契約中的任何剩餘權力，包括主動制止領展分拆停車場出售，以確保領展停車場是服務當區邨民；亦會透過其他方法解決，若該區商場、街市均屬領展，政府會考慮增建公共街市以作應對。

　　對於有市民要求政府正視長工時的問題，她表示，上屆政府花了四年時間處理標準工時問題，但結果不獲公眾接受，因此無計劃就標準工時立法，但會在施政報告中，具體交代取消強積金對沖及增加婦女產假等措施。



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