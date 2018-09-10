  • 2018年9月10日 星期一
  • 25º
  • 86%
熱門： 反新界東北案高鐵北海道地震鍾嘉欣馬料水填海

日報新聞 > 港聞

荃灣飛磚砸毀路邊車

2018-09-10 列印
Previous Next

　　二十四歲姓李男子，昨凌晨二時許，返回荃灣河背街取回座駕時，赫見車頭損毀，路旁遺下兩塊磚頭（見圖），疑有人擲磚毀車，報案求助；警員到場調查，惟未有尋獲疑人，亦未能證實磚頭與案有關，將案列作汽車發現損壞處理。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd