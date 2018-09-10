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六旬翁九龍城墮海獲救

2018-09-10 列印
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　　六十歲姓曹男子，昨清晨五時許，被途人發現孭着背囊，在九龍城碼頭沿梯級行落海中沒頂，消防蛙人接報到場將昏迷海中的曹救起（見圖），惟送院搶救後命危；警方調查後初步相信案件無可疑，正了解其尋死原因。

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