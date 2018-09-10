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國際奧林匹克揚威 港生奪三金五銀

2018-09-10 列印
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　　港生再創佳績，揚威國際！八名學生早前代表香港參與第三屆「國際大都會奧林匹克」，共奪得三面金牌和五面銀牌，香港代表隊更在團體賽獲得金獎。

　　今屆賽事於九月二日至七日在俄羅斯莫斯科舉行，涵蓋四個學科，來自二十六個國家約二百六十位學生競逐獎項。其中Gaurav Arya及鄒駿宏在物理組比賽一同奪金；鄭恩祐及謝卓軒則在數學組比賽分別贏得一金一銀；黃子峯及莫君霖亦在化學組比賽各贏得一面銀牌；至於在資訊科技組比賽衛家熙及蔡俊銘同樣奪銀。

　　教育局局長楊潤雄讚揚港隊表現出色，認為在賽事所得佳績，充分反映香港學生在相關領域擁有極高潛能。

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