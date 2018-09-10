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羅致光：長遠應延後申領福利年齡

2018-09-10 列印
■勞工及福利局局長羅致光。資料圖片
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　　香港人均壽命長，勞工及福利局局長羅致光昨表示，長遠應調高領取各項福利的年齡下限，但現屆政府無意延後或降低領取生果金的合資格年齡。

　　羅致光在新網誌以生果金作例指，港人出生時的人均預期壽命由約七十四歲增至去年約八十四歲，反問「那麼生果金的領取年齡應是延後還是降低呢？」他指，雖降低申領福利年齡下限可獲不少掌聲，但認為「在未來的日子，理應是延後相關年齡」，但留意到世界各地政府面對的反對聲音，對於降低相關年齡予以保留：「須知道減後再加，便加倍困難」。

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