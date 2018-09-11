﻿食家推介 杭福深線「尋味」 高鐵遊興起 親子團周內推出

廣深港高鐵香港段本月二十三日正式通車，昨早首次公開發售車票，吸引不少市民清晨到西九龍站排隊，搶購頭班車的車票。港鐵至今仍未公佈高鐵團體票詳情，但多間本地旅行社摩拳擦掌，計劃推出由香港出發的高鐵親子團，康泰表示最快本周六作出公佈。有美食家指，杭福深線上不少站點有不少港人至愛的地道小食，例如手打牛丸、魚蛋等，相信會興起高鐵美食團。



港鐵昨早八時起在西九龍站預售高鐵通車首十日香港段車票，有數百名市民排隊等候。排頭位、七十多歲的梁先生，為搶購前往深圳北的首班車車票，上周六早上六時許已到場排隊，他表示從未去過深圳北，趁高鐵開通前往，一家四口即日來回。



港鐵首天售出約6500票



港鐵車務總監劉天成表示，截至昨晚八時共售出六千四百五十七張車票，其中三千五百七十一張在西九龍總站售出，二千八百八十六張則透過網站或電話售出。首班由香港西九龍開往深圳北的列車，所有車票已經售罄。



港鐵一直未有公佈團體票安排，但旅行社看準高鐵團的商機。康泰旅行社發言人預料，旅行社最快於本周末接受預訂高鐵內地旅行團，她認為車程三、四小時內可直抵的地方，如潮汕、桂林、廈門等會受旅客歡迎，又指深圳及廣州一向極具旅遊發展潛力，相信高鐵團可以為市民提供更多「新玩法」及便捷的選擇。



星晨旅遊市場部門主管李鴻耀表示，高鐵香港段通車為旅行社帶來商機，由於「一地兩檢」實施，本地不少家長會較放心子女在西九龍站「過關」，預料旅行團將加入更多親子元素，並推出更多年輕化產品迎合新市場。他透露旅行社正考慮推出「高鐵遊」，提供一程多站玩法。



「飲食達人」紀曉華表示，高鐵杭福深線上多個站點有港人至愛的湯河類美食及地道小食，如在潮汕的手打牛肉丸、漁港市場內新鮮的魚蛋魚湯，以及正宗潮州菜等。至於令人懷念的家鄉小食，紀曉華提到當地街市的豬血湯，濃湯加入蔬菜再配豬雜烹煮，令人想一再品嚐！他預料高鐵會吸引港人北上享口福。