曾習武襲警拒捕 ﻿﻿﻿英籍幼師竟運毒﻿

幼稚園英文教師竟是毒品拆家！一名曾習武、來港當幼稚園教師英籍漢，昨凌晨在天水圍一酒店外被警員截查，在其身上檢獲大麻、迷幻藥等毒品，價值約九千元，警員拘捕疑人時遇反抗， 兩警被打傷，疑人最後被制服，帶署調查後昨被落案檢控。



被捕英籍男子叫Peach，三十六歲，他涉嫌襲警及販毒被捕，警方調查後，被捕英漢暫控一項販毒及兩項襲擊警務人員罪，案件將今日在屯門裁判法院提堂。消息稱，Peach無刑事記錄，在粉嶺一間兒童學前班任教師，身高約六呎，體型魁梧。據悉他曾習武。



元朗警區特別職務隊人員早前接獲線報，指販毒集團在天水圍活躍，人員經深入調查及部署後，昨凌晨約二時展開打擊行動。人員掩至天水圍天恩路一間酒店對開埋伏時，見目標英籍男子離開酒店，即上前截查，在其身上檢獲約三十克懷疑大麻及四枚含有懷疑「D-麥角酸二乙胺」，俗稱毒郵票的迷幻藥LSD；檢獲毒品總值約九千元。



疑前往「派貨」



當警員拘捕該名英漢時遭到反抗，糾纏間兩名警員遇襲受傷，但警員仍合力將其制服，以涉嫌販毒及襲警將其拘捕。兩名分別三十八歲及二十七歲警員分別腹部及膝部受傷，事後要召救護車送屯門醫院，治療後無大礙。警方懷疑英漢被捕時正前往「派貨」，事後將他帶署及追查毒品來源。



LSD為一種強烈迷幻劑毒品，附着毒品的紙質形似郵票，因而俗稱「毒郵票」。「毒郵票」由外國興起，但近年成為本港的新興毒品。服用者放在口中服食，會令人興奮及產生幻覺，由於服用方法與傳統的毒品不一樣，容易令人減少戒心，藉此吸引青少年嘗試。



