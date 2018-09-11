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車程五分鐘 中環灣仔繞道最快年底通車

2018-09-11 列印
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　　接連中環林士街天橋及北角東區走廊的「中環及灣仔繞道和東區走廊連接路」最快於今年底至明年第一季通車，預計全程行車時間可縮短至約五分鐘。

　　路政署主要工程管理處向東區區議會交通及運輸事務委員會提交文件指，目前繞道的隧道結構及機電系統安裝工作已大致完成，正進行系統運作測試；除北角和中環出入口，繞道將設四條支路連接主幹道隧道，包括東行的博覽道出口、P2路入口、西行的P2路出口和清風街入口，估算日後來往中環和北角東區走廊只需約五分鐘；而為進行繞道西行線接駁干諾道中高架路的工程，中環部份將實施分階段通車。

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