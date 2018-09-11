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九巴司機抱病撞死人囚20月

2018-09-11 列印
　　九巴車長於前年九月稱因進食含芝士的漢堡包後感不適，以及於駕駛期間「暈咗」，令巴士駛至彌敦道與海防道交界時突然剷上行人路撞斃廿六歲女途人，被控一項危險駕駛引致他人死亡罪，姚勳智法官指意外涉及公共交通工具，車長感身體不適仍冒險駕駛，可釀成更嚴重後果，但認為車長非刻意超速，昨於區域法院判被告入獄二十個月及停牌五年。

　　姚官指案情嚴重，四十二歲的被告梁衞剛於當日開始駕駛前先後兩次嘔吐，明知身體不適亦冒險駕駛，導致開車後數分鐘即剷上行人路撞斃途人認為被告乃身體狀況出問題，不能妥善控制車輛，非刻意超速罔顧公眾安全。被告於○七年成為司機，駕駛紀錄大致良好，事後需接受心理及精神治療，相信往後難以重投同類工作，故判入獄廿個月，停牌五年，於停牌期屆滿前三個月自費完成駕駛改善課程。

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