姚官指案情嚴重，四十二歲的被告梁衞剛於當日開始駕駛前先後兩次嘔吐，明知身體不適亦冒險駕駛，導致開車後數分鐘即剷上行人路撞斃途人認為被告乃身體狀況出問題，不能妥善控制車輛，非刻意超速罔顧公眾安全。被告於○七年成為司機，駕駛紀錄大致良好，事後需接受心理及精神治療，相信往後難以重投同類工作，故判入獄廿個月，停牌五年，於停牌期屆滿前三個月自費完成駕駛改善課程。
九巴司機抱病撞死人囚20月
姚官指案情嚴重，四十二歲的被告梁衞剛於當日開始駕駛前先後兩次嘔吐，明知身體不適亦冒險駕駛，導致開車後數分鐘即剷上行人路撞斃途人認為被告乃身體狀況出問題，不能妥善控制車輛，非刻意超速罔顧公眾安全。被告於○七年成為司機，駕駛紀錄大致良好，事後需接受心理及精神治療，相信往後難以重投同類工作，故判入獄廿個月，停牌五年，於停牌期屆滿前三個月自費完成駕駛改善課程。
食家推介 杭福深線「尋味」 高鐵遊興起 親子團周內推出
廣深港高鐵香港段本月二十三日正式通車，昨早首次公開發售車票，吸引不少市民清晨到西九龍站排隊，搶購頭班車的車票。港鐵至今仍未公佈高鐵團體票詳情，但多間本地旅行社摩拳擦掌，計劃推出由香港出發的高鐵親子團，...
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行政總裁張勇接棒 馬雲明年退任阿里主席
中國電子商務集團阿里巴巴宣佈，董事局主席馬雲將於明年九月十日退任，由行政總裁張勇接任。馬雲表示，這是他深思熟慮、認真準備了十年的計劃，又指自己將回歸教育，「趁我還年輕，很多事想試試」。同時，馬雲的新卡片上載到阿里巴巴，當中刪掉了「董事局主席」，更加上了「馬雲老師」和「中國浙江杭州佬」。 阿里巴巴官網昨日刊登馬雲以「教師節快樂」為題，向客戶、員工和股東發出的公開信，他指，經董事會批准，一年後的今天，將不再擔任董事局主席，並由張勇接任，即日起會全面配合張勇，為過渡做好準備。 對於接任人張勇，馬雲表示，他自二○一五年擔任CEO以來，「展現出了卓越的商業才華和堅定沉著的領導力，連續...
2018-09-11
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紐約州佳麗三奪美利堅小姐
美國選美盛事「美利堅小姐」（Miss America）周日在新澤西州大西洋城舉行，結果由紐約州佳麗富蘭克林（Nia Imani Franklin）艶壓群芳，登上后座。無獨有偶，由二○一三年至二○一五年，連續三屆都是由紐約州代表在這項選美中摘冠。富蘭克林多才多藝，對音樂極有天賦。她在台上表演歌劇《波希米亞人》（La boheme）一段樂曲而贏得全場掌聲。 富蘭克林堪稱多才多藝，擅唱古曲樂曲，她在台上就表演歌劇《波希米亞人》一段樂曲，贏得全場掌聲。事實上，她由六歲便開始寫第一首歌，對音樂甚有天賦。她今次摘冠贏得五萬美元（三十九萬港元）獎學金。
2018-09-11
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高層開揚景觀 上林修長大廳寬敞寫意
大坑道沿路一帶有豪宅，如是次介紹的豪宅屋苑上林，樓齡9年，2座大廈外貌簇新，具時代感。現市少有高層大戶放盤，實用面積1170方呎，屬4房2套，大廳設有長露台，居高臨下，享遠眺西南面的東半山及一帶山景。...
2018-09-11
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明年九月交棒張勇 馬雲將卸任阿里主席
電商巨擘阿里巴巴集團主席馬雲於昨日「牛一」之日宣佈將功成身退，於明年9月10日、阿里巴巴20周年及其踏入55歲之時，交棒予現任首席執行官張勇，而他就回歸教育。馬雲在公開信中稱，交棒是深思熟慮及認真準備...
2018-09-11
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薩無赦
比利時鋒將夏薩特延續在車路士的勇態，今晚歐洲國家聯賽A2組領軍作客大勝處於重建的冰島無難度，敲讓球主客和讓一球「客勝」。（有線601、661台周三凌晨2:45直播） 夏薩特今季四輪英超共錄得傳射各兩次，上周五友賽為比利時上陣，亦交出入球助攻各一，助球隊4:0大勝蘇格蘭，令主帥馬天尼斯讚不絕口。歐洲紅魔有該大勇射手在陣，今仗不愁沒有士哥。 相反，冰島由新帥夏姆倫接手後未見起色，歐國聯首戰便淨吞瑞士「六蛋」，累積過去八場各賽事得兩和六負，今晚迎戰比利時恐無還擊之力，取「客勝」。
2018-09-11
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德島盛事 阿波舞祭
日本四國德島縣（Tokushima）每年都會在縣內多個城市都會舉行盛大的阿波舞祭，這趟我便跟着關西觀光大使兼搞笑二人組合Mukoangie的兩位成員Muko（木哥）及Angie（杏子），見識到箇中盛況...
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英國當街跪地浪漫求婚 陳展鵬10月擺酒娶單文柔
現年41歲的陳展鵬與28歲、港姐出身的單文柔（Phoebe）拍拖年多，展鵬昨宣佈將於下月中在港擺酒結婚迎娶Phoebe，並發放多張在英國及法國拍攝的浪漫婚照分享喜悅。 本報記者 陳展鵬和單文柔（Pho...
2018-09-11
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社論——地道遊煞食 區區輪住玩
去年旅發局推出「舊城中環」，中上環遊人如鯽，為旅遊業注入生氣。有了這次成功經驗，局方昨天推動第二波——「香港．大城小區－深水埗」，向旅客宣傳深水埗為「香港最地道社區」，當區商店勢必大收旺場。 提起深水埗，港人會去鴨寮街買電器，或到黃金商場買電腦；為食人會去吃傳統雲吞麵或豬膶公仔麵，平常之至，但對外國遊客而言，全是新鮮事物，非常吸引。 全球流行自由行，旅客喜愛深入平民百姓家，體驗一個地方的風土人情。旅發局過去一直有推介本港民間特色，但去年首次以一個區的形式宣傳中環，非常聚焦，吸引指數飆升，今年套用在深水埗，以地道風情作主調，就連香港人對一些新店子，例如樓上藝術店、手造肥皂店、...
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馬場浮世繪——美麗寶貝疑馬房撞欄暴斃
蘇保羅馬房的上季四捷明星馬「美麗寶貝」 ，被看好今季大有機會染指四歲馬經典大賽，然而昨日不幸傳來噩耗，這匹蘇廄最高分馬在馬房因意外而暴斃。 昨日下午二時左右，「美麗寶貝」由工作人員拖住游水後，突然發脾氣走甩，途中懷疑撞欄及跌倒，並且衝入容天鵬馬房內才被收停。事後獸醫立即趕往現場協助，可是「美麗寶貝」已經失血過多，當場倒下死亡。現場遺下一條長長血路，非常恐怖。 事發後，「美麗寶貝」馬主郭詩雅的父親郭少明，表示對意外感到無奈，並謂聽到這個壞消息，當然很不高興。馬會隨後發出聲明，表示將會調查事件，並衷心向「美麗寶貝」的馬主致以慰問。 馬場浮世繪
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