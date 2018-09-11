  • 2018年9月11日 星期二
  • 26º
  • 71%
熱門： 陳展鵬山竹高鐵天文台馬雲

日報新聞 > 港聞

九龍公園泳池水含尿最嚴重

2018-09-11 列印
Previous Next

　　不少市民愛到公眾泳池暢泳。民建聯昨引述化驗結果指，康文署轄下六個泳池中以九龍公園泳池（見圖）的含尿情況最為嚴重，遂於上月底起訪問二百六十四名九龍公園泳客，發現有超過六成人不滿意泳池水質及清潔情況，指有垃圾和異味。

　　調查亦顯示，近八成人認為要改善水質過濾系統；亦有受訪者反映浴室空氣欠流通、儲物櫃和花灑等設施損壞但長期未有維修等。民建聯建議當局提升泳池過濾系統，令過濾工作能在二至三小時內完成，並利用每周的定期保養日進行全面保養及檢查。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd