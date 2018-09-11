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﻿美股中段跌25點

2018-09-11 列印
　　美國股市本周首個交易日中段偏軟，杜指報二五八九○點，跌二十五點；納指則報七九一四點，升十二點。滙控美國預託證券價格見六十七點五四港元，升一點一九港元；騰訊則見三百零九點○五港元，跌四點五五港元。紐約期金報每盎司一千二百零一點三美元，升零點九美元。
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