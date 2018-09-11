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調查：63%市民慣用雨傘膠袋

2018-09-11 列印
　　每逢下雨，雨傘膠袋隨處可見。有環保團體調查發現，六成三市民有使用雨傘膠袋的習慣，當中六成使用後直接棄置，情況堪虞。

　　環保署一六年的報告顯示，香港每年有一千四百萬個雨傘膠袋棄置堆填區。綠領行動於七月至八月在全港各區進行調查，發現八百六十七名受訪者中，有六成三有使用雨傘膠袋的習慣，當中有五成是因為貪方便，亦有不少人認為雨傘膠袋實用且免費，但六成受訪者在使用後會直接棄掉；七成二有使用雨傘膠袋的受訪者承認不環保。綠領行動項目主任羅紫喬建議政府修訂現時膠袋稅法例，將雨傘膠袋納入徵費範圍。

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